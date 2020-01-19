Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مجموعة من الشركات لحل مشكلاتهم

الأحد 19/يناير/2020 - 10:38 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements

عقد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الاجتماع الدورى الثالث مع المستثمرين، فى اطار الاجتماعات التى تنظمها الهيئة اسبوعيا مع كافة المستثمرين من جميع القطاعات، لازالة اى تحديات تواجه استثماراتهم، وحرصا على رفع معدلات الاستثمار في البلاد.


والتقى الرئيس التنفيذي للهيئة بمجموعة من الشركات من كافة انحاء الجمهورية الذين يعملون في أنشطة متنوعة كالزراعة والصناعة والمقاولات والتشييد والبناء، و استمع رئيس الهيئة للتحديات التي تواجههم ووجه باتخاذ كافة الإجراءات لدراسة تلك التحديات بشكل موضوعي وتقديم الدعم اللازم بالتنسيق مع كافة جهات الدولة، من اجل الوصول لحلول جذرية ومستدامة لحل تلك المشكلات.


وأشار إلى أن الوقوف على التحديات التي تواجه الاستثمار تمثل أحد الملفات الهامة التي تولي لها الدولة أولوية قصوى في هذه المرحلة، لأنها تعطى رسائل مهمة للمستثمر العالمي والمحلي عن جودة مناخ الاستثمار في مصر، موضحا ان التنسيق الكامل مع الوزارات والجهات المعنية هو أحد سُبل تهيئة مناخ الاعمال للحفاظ على الاستثمارات الحالية وجذب استثمارات الجديدة.

 ولفت رئيس الهيئة إلى أن أفضل طريقة للترويج للاستثمار هي ازالة العقبات أمام المستثمرين الحاليين وتشجيعهم على التوسع، مشيراً إلى أن متابعة نتائج هذه الاجتماعات الدورية يساهم في وضع الرؤي والاستراتيجيات التي من شأنها دعم المناخ الاستثماري وتحسين ترتيب الدولة في المؤشرات العالمية.
Advertisements

أخبار تهمك

تطورات جديدة في ملف أزارو وجيرالدو مع الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

منذ حوالي 19 ساعة

شوبير يزف خبر سار للأندية المصرية

منذ ساعة

رجال الأعمال انتقدوا سحر نصر أمام "مدبولي" واشترطوا عليه تعديل 6 قوانين

منذ حوالي 12 ساعة

في عيد ميلادها.. معلومات لاتعرفها عن مي عز الدين

منذ ساعة الا ربع

يحصلون على مليون دولار شهريًا.. تسريب جديد يفضح الإخوان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. زلزال يضرب جنوب الغردقة

منذ ساعة و 10 دقيقة

سنغالي جديد يعرقل رحيل وليد أزارو عن الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

ليفربول يفقد 3 لاعبين في موقعة مانشستر يونايتد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يتخذ قرار جديد بشأن رحيل وليد أزارو

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجآت في تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام غرناطة

منذ أقل من ساعة

مفاجأة في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام المقاولون العرب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

منذ يوم

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

منذ حوالي 20 ساعة

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجآت في تشكيلة ليفربول ومانشستر يونايتد المتوقعة

منذ نصف ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:09 ص

شوبير يزف خبر سار للأندية المصرية

مفاجأة في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام المقاولون العرب

09:18 ص

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

03:51 م

مفاجآت في تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام غرناطة

10:15 ص

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

07:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status