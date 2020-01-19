رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مجموعة من الشركات لحل مشكلاتهم





عقد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الاجتماع الدورى الثالث مع المستثمرين، فى اطار الاجتماعات التى تنظمها الهيئة اسبوعيا مع كافة المستثمرين من جميع القطاعات، لازالة اى تحديات تواجه استثماراتهم، وحرصا على رفع معدلات الاستثمار في البلاد.









والتقى الرئيس التنفيذي للهيئة بمجموعة من الشركات من كافة انحاء الجمهورية الذين يعملون في أنشطة متنوعة كالزراعة والصناعة والمقاولات والتشييد والبناء، و استمع رئيس الهيئة للتحديات التي تواجههم ووجه باتخاذ كافة الإجراءات لدراسة تلك التحديات بشكل موضوعي وتقديم الدعم اللازم بالتنسيق مع كافة جهات الدولة، من اجل الوصول لحلول جذرية ومستدامة لحل تلك المشكلات.









وأشار إلى أن الوقوف على التحديات التي تواجه الاستثمار تمثل أحد الملفات الهامة التي تولي لها الدولة أولوية قصوى في هذه المرحلة، لأنها تعطى رسائل مهمة للمستثمر العالمي والمحلي عن جودة مناخ الاستثمار في مصر، موضحا ان التنسيق الكامل مع الوزارات والجهات المعنية هو أحد سُبل تهيئة مناخ الاعمال للحفاظ على الاستثمارات الحالية وجذب استثمارات الجديدة.





ولفت رئيس الهيئة إلى أن أفضل طريقة للترويج للاستثمار هي ازالة العقبات أمام المستثمرين الحاليين وتشجيعهم على التوسع، مشيراً إلى أن متابعة نتائج هذه الاجتماعات الدورية يساهم في وضع الرؤي والاستراتيجيات التي من شأنها دعم المناخ الاستثماري وتحسين ترتيب الدولة في المؤشرات العالمية.