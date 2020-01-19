مفاجآت في تشكيلة ليفربول ومانشستر يونايتد المتوقعة

استقر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على التشكيلة المتوقعة التي سيخوض بها لقاء اليوم أمام مانشستر يونايتد في الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري على ملعب الأنفيلد.







نشرة صحيفة الجارديان التشكيل المتوقع لليفربول: حراسة المرمى: أليسون. خط الدفاع: أرنولد، غوميز، فان دايك، روبرتسون. خط الوسط: تشامبرلين، هندرسون، فينالدوم. خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني.

فيما جاء التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد كالتالي: حراسة المرمى: دي خيا. خط الدفاع: بيساكا، لينديلوف، ماغواير، ويليامز. خط الوسط: فريد، ماتيتش، ماتا، بيريرا، جيمس. خط الهجوم: مارسيال.





موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد: