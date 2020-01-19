مسؤول: الصين ستزيد وارداتها من واشنطن وفقًا لمبادئ السوق

أوضح مسؤول صيني، اليوم الاحد، أن الصين ستتفاوض مع الشركات الأمريكية وستزيد وارداتها من السلع والمنتجات الامريكية وفقا لمبادئ السوق، حسب ما أوردته وكالة "ررويترز".



قال منغ وى، المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح فى الصين فى مؤتمر صحفى لبيوم الاحد ان الولايات المتحدة لديها امدادات عالية الجودة فى مجالات الطاقة والسلع المصنعة والمنتجات الزراعية والرعاية الطبية والخدمات المالية.



وستقوم الصين بزيادة مشترياتها من السلع والخدمات الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار على مدار عامين في مقابل التراجع عن بعض التعريفات بموجب اتفاق تجاري أولي بين أكبر اقتصادين في العالم.



وقال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه، الذي وقع الصفقة التجارية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن الصفقة لن تؤثر على "مصالح الأطراف الثالثة"، على ما يبدو فيما يتعلق بالصفقات المبرمة مع موردين آخرين للسلع الزراعية.



صرح ليو للصحفيين، حسبما ذكرت قناة CCTV، بأن الشركات الصينية ستستورد السلع الزراعية الأمريكية حسب حاجة المستهلكين وقانون الطلب والعرض في السوق.

