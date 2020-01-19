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السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بالعجوزة

الأحد 19/يناير/2020 - 10:36 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية في منطقة العجوزة، دون إصابات.

كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة العجوزة، على الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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شقة سكنية حريق داخل شقة سكنية حريق الفجر العجوزة

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