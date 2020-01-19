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رئيس جهاز الشروق: إعادة التشغيل التجريبى لمدخل السويس 3

الأحد 19/يناير/2020 - 10:33 ص
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم إعادة التشغيل التجريبى لمدخل السويس ٣ بالمدينة بعد تطويره، وجارٍ تنفيذ كوبرى للسيارات أعلى المدخل، للتيسير على سكان المدينة والمترددين عليها، مضيفاً أنه جارٍ استكمال الأعمال بالمدخل تباعاً.

وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطى، أن ذلك يأتى فى ضوء توجيهات السلطة المختصة، وطبقا للمواصفات المطلوبة وقبل المواعيد المحددة، حيث تم الانتهاء من طبقة الأسفلت الرابطة لـ3 مسارات بمدخل السويس ٣ قبل التوقيتات الزمنية، واستمرار العمل بدون توقف فى ظل تقلبات الطقس السيىء.

وفى سياق متصل، تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، أعمال التطوير بمنطقتى إسكان الشباب (70م جنوبى والمستقبل)، يرافقه مسئولو جهاز المدينة والمشروع والشركة المنفذة.

وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطى إلى أن الأعمال الجارية بالمنطقتين تشمل إحلال وتجديد شبكة المياه حتى مصدر العدادات، وأعمال الصرف الصحى التى تتضمن رفع كفاءة غرف التفتيش وتنفيذ بالوعات صرف مياه الأمطار، وكذا تنفيذ أرصفة العمارات وتنسيق الموقع للمناطق الخضراء، تمهيداً لزراعتها، واستحداث ساحات انتظار للسيارات فى ظل الكثافات الحالية وتكدس أماكن الانتظار.

وشدد رئيس الجهاز، خلال الجولة، على طاقم الإشراف والشركة المنفذة بدفع العمل بالمشروع، موجهاً بعدم الانتقال إلى عمارات أخرى إلا بعد الانتهاء من كامل الأعمال المطلوبة شاملة طبقة أسفلت بالطرق المحيطة لمنطقة العمارات الجارى العمل بها، للتيسير على المواطنين فى التحرك بتلك المناطق، ولتحقيق الاستفادة القصوى بالمشروع، بهدف ظهور المنطقة بالمظهر الحضارى اللائق بمدينة الشروق. ​

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