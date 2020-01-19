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برلين تستضيف مؤتمرًا دوليًا لنزع سلاح ميليشيات ليبيا

الأحد 19/يناير/2020 - 10:29 ص
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ميليشيات ليبيا
ميليشيات ليبيا
وكالات
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تستضيف العاصمة الألمانية برلين، اليوم الأحد، مؤتمر "السلام في ليبيا"، بمشاركة دولية واسعة، ويبدأ المؤتمر وسط اجراءات أمنية مشددة.

 

وأعدت منظمة الأمم المتحدة، مسودة لحل الأزمة، وتنص على وقف دائم لإطلاق النار، وتطبيق شامل لقرار مجلس الأمن بشأن حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، وفقًا لوكالة الأنباء الحكومية الألمانية.

 

وبمشاركة ممثلي عدة دول ومنظمات دولية، جرت خلال الأشهر الماضية 5 اجتماعات تحضيرية للمؤتمر في برلين.

 

وكانت 10 دول قد أعلنت  مشاركتها في أعمال المؤتمر، بالإضافة إلى قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

 

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية، حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بورس جونسون، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فضلاً عن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.

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الكلمات المفتاحية

ميليشيات ليبيا ميليشيات الوفاق مؤتمر دولي ليبيا

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