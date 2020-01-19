أستاذ اقتصاد: مصر تحصد ثمار الإصلاح في 2020

قال الدكتور فرج عبدالله، مدرس الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إن مصر تحصد ثمار تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال عام 2020، لافتا إلى أن معدل النمو يضافي الـ6%، وهو مؤشر إيجابي.



وأشار"عبدالله"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، إلى أن الدولة تشهد تطورًا كبيًار في البنية التحتية، فضلا عن استقرار في السياسات الاقتصادية، والتي تعد أفضل الدول استقبالا للاستثمارات الأجنبية.



ولفت مدرس الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إلى أن وجود مصر ضمن الدول الـ100 الرائدة في تقرير مؤسسة براند فاينانس لعام 2019، سيعطي صورة إيجابية للمستثمرين عن مصر، معقبا: "دي تقارير دولية مش بتجامل حد".

