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اليوم.."كايرو ستارز"تكرم وفاء الحكيم وحنان شوقي على مسرح آفاق

الأحد 19/يناير/2020 - 10:57 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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تنظم مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، اليوم الأحد، فاعليات تصفيات  مسابقة المنوعات الفنية لشباب القاهرة "كايرو ستارز" في مجال الفنون المسرحية على مسرح مركز آفاق.

وتنطلق هذهه الفاعلية بالتعاون مشترك بين مؤسسة في عشق مصر"مركز آفاق للثقافة والفنون" ومديرة الشباب بالقاهرة، حيث يعتبر أول تعاون لها مع مؤسسات المجتمع المدني في دعم الأنشطة الفنية.

وشارك في التصفيات 15 فريق مسرحي لمراكز الشباب بالقاهرة، وسوف يشهد ختام العروض المسرحية تكريم لعدد من النجوم والفناننين الذين أثروا الحركة الفنية والشبابية في مصر ومنهم "حنان شوقي"، وفاء الحكيم "، بينما يتم تكريم الدكتور أشرف البجرمي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة، من قبل مؤسسة في عشق مصر ( مركز آفاق للثقافة والفنون ) على دعمه للنشاط الفني لدى الشباب وإثراء النشاط المسرحي بمراكز الشباب والهيئات الشبابية بالقاهرة . 



وفي تفس السياق يكرم عددًا من المشاركين منهم الدكتورة مني عثمان وكيل الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، والأستاذة عبير السيد مدير الإدارة العامة للشباب، والشاعر والفنان أحمد سمك مدير إدارة الفنون بمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.


كما سوف يتم تكريم لجنة تحكيم عروض المسرح بمسابقة ( كايروستارز) ٢٠٢٠ وهم الدكتورة / عبير منصور الدكتور / أحمد عامر الدكتورة / يارا سعيد كلية الآداب_قسم علوم المسرح _جامعة حلوان المخرج والفنان / هشام السنباطي رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة في عشق مصر
لمدى التعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة ودعمه لكل المواهب الشابة وكذلك توسيع قاعدة الإنتشار للنشاط المسرحي بين الأوساط الشبابية .
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