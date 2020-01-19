Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأثنين المقبل.. معرض للفنان أحمد جعفري بدار الأوبرا المصرية

الأحد 19/يناير/2020 - 10:35 ص
Advertisements
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
تحت رعاية دكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، يفتتح دكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرضًا جديدًا للفنان أحمد جعفري بعنوان "No Signal" وذلك يوم الأثنين المقبل 20 يناير في تمام السابعة مساءً بقاعة الباب/سليم بساحة متحف الفن المصري الحديث بالأوبرا وفي حضور كوكبة من الفنانين والنقاد.

وصرح د. خالد سرور ."يتميز الفنان الشاب أحمد جعفري بشخصية فنية خاصة، فأعماله لها وقعها على العقل والوجدان لأهتمامه بموضوعات وقضايا من الواقع الآني وربما حولها إشتباكات فكرية بعضها سلس وبعضها متداخل ومُعقد فيأتي أسلوبه المُعتمد على هذا المحتوى الفكري كبطل للمشهد التصويري على حساب القيم الجمالية التقليدية ليجذب بصرياً عقل المُتلقي إلى مساحات التحاور مع العمل من خلال عناصر تعبيرية بسيطة ورموز بصرية ذات دلالات ومعان تم توظيفها في سياق بناء تشكيلي لتعكس فكر وقناعات الفنان ومن أجل ضمان هذا الحوار دائماً يلجأ "جعفري" إلى خلق مسطح بصري شديد التشويق لإثارة مخيلة المُشاهد وجذبه نحو نقاط التلاقي أو الإختلاف."

الفنان أحمد جعفري .. درس التصوير والنحت بالقسم الحر/ كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان في الفترة من 2003 حتى 2005، يمارس عمله كفنان منذ عام 2006، شارك في أكثر من 90 معرض جماعي ما بين الدولي والمحلي منها صالون الشباب من 2008 حتى 2015، معرض نورد أرت بألمانيا 2015، بينالي (تي ريو) بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل 2017، بينالي الشباب بمدينة ساو باولو البرازيل، معرض مفردات البيئة المصرية باكاديمية الفنون المصرية بروما 2018، أقام سبعة معارض فردية منها (معرض دلالات ناباكوف) قاعة إتجاه بقصر الفنون 2016، معرض (صنع في مصر) مركز سعد زغلول الثقافي 2012، معرض (الطريق إلى اللانهاية) مركز الجزيرة للفنون 2012، كما شارك بالعديد من المشاريع الفنية.
الأثنين المقبل.. معرض للفنان أحمد جعفري بدار الأوبرا المصرية
الأثنين المقبل.. معرض للفنان أحمد جعفري بدار الأوبرا المصرية
Advertisements

أخبار تهمك

سنغالي جديد يعرقل رحيل وليد أزارو عن الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

منذ يوم

مفاجآت في تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام غرناطة

منذ أقل من ساعة

تطورات جديدة في ملف أزارو وجيرالدو مع الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

منذ حوالي 19 ساعة

رجال الأعمال انتقدوا سحر نصر أمام "مدبولي" واشترطوا عليه تعديل 6 قوانين

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يتخذ قرار جديد بشأن رحيل وليد أزارو

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام المقاولون العرب

منذ أقل من ساعتين

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

يحصلون على مليون دولار شهريًا.. تسريب جديد يفضح الإخوان

منذ حوالي 4 ساعات

مدافع ليفربول يرفض تقديم بلاغ ضد رحيم ستيرلينج

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. زلزال يضرب جنوب الغردقة

منذ ساعة و 10 دقيقة

شوبير يزف خبر سار للأندية المصرية

منذ ساعة

مفاجآت في تشكيلة ليفربول ومانشستر يونايتد المتوقعة

منذ نصف ساعة

في عيد ميلادها.. معلومات لاتعرفها عن مي عز الدين

منذ ساعة الا ربع
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:09 ص

شوبير يزف خبر سار للأندية المصرية

مفاجأة في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام المقاولون العرب

09:18 ص

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

03:51 م

مفاجآت في تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام غرناطة

10:15 ص

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

07:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status