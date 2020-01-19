الأثنين المقبل.. معرض للفنان أحمد جعفري بدار الأوبرا المصرية

تحت رعاية دكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، يفتتح دكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرضًا جديدًا للفنان أحمد جعفري بعنوان "No Signal" وذلك يوم الأثنين المقبل 20 يناير في تمام السابعة مساءً بقاعة الباب/سليم بساحة متحف الفن المصري الحديث بالأوبرا وفي حضور كوكبة من الفنانين والنقاد.



وصرح د. خالد سرور ."يتميز الفنان الشاب أحمد جعفري بشخصية فنية خاصة، فأعماله لها وقعها على العقل والوجدان لأهتمامه بموضوعات وقضايا من الواقع الآني وربما حولها إشتباكات فكرية بعضها سلس وبعضها متداخل ومُعقد فيأتي أسلوبه المُعتمد على هذا المحتوى الفكري كبطل للمشهد التصويري على حساب القيم الجمالية التقليدية ليجذب بصرياً عقل المُتلقي إلى مساحات التحاور مع العمل من خلال عناصر تعبيرية بسيطة ورموز بصرية ذات دلالات ومعان تم توظيفها في سياق بناء تشكيلي لتعكس فكر وقناعات الفنان ومن أجل ضمان هذا الحوار دائماً يلجأ "جعفري" إلى خلق مسطح بصري شديد التشويق لإثارة مخيلة المُشاهد وجذبه نحو نقاط التلاقي أو الإختلاف."



الفنان أحمد جعفري .. درس التصوير والنحت بالقسم الحر/ كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان في الفترة من 2003 حتى 2005، يمارس عمله كفنان منذ عام 2006، شارك في أكثر من 90 معرض جماعي ما بين الدولي والمحلي منها صالون الشباب من 2008 حتى 2015، معرض نورد أرت بألمانيا 2015، بينالي (تي ريو) بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل 2017، بينالي الشباب بمدينة ساو باولو البرازيل، معرض مفردات البيئة المصرية باكاديمية الفنون المصرية بروما 2018، أقام سبعة معارض فردية منها (معرض دلالات ناباكوف) قاعة إتجاه بقصر الفنون 2016، معرض (صنع في مصر) مركز سعد زغلول الثقافي 2012، معرض (الطريق إلى اللانهاية) مركز الجزيرة للفنون 2012، كما شارك بالعديد من المشاريع الفنية.