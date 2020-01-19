Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. ارتفاع حصيلة هجوم الحوثي في مأرب اليمنية إلى 70 قتيلًا

الأحد 19/يناير/2020 - 09:30 ص
Advertisements
هجوم على مأرب
هجوم على مأرب
وكالات
Advertisements

أفادت قناة العربية، صباح اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة هجوم الحوثي في محافظة مأرب اليمنية إلى 70 قتيلًا.

 

وقالت مصادر عسكرية، إن الميليشيات الحوثية، هاجمت بالصواريخ مسجدا في معسكر للجيش اليمني، وقتلت 60 من جنود اللواء الرابع حماية رئاسية بقيادة مهران المقطري.

 

وأضافت المصادر، أن الهجوم كان مزدوجا بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، بينما قال ضابط في الإعلام الحربي للجيش الوطني اليمني إن الهجوم تم بصواريخ كاتيوشا من جبل هيلان الذي تتمركز فيه ميليشيات الحوثي غرب مأرب، ويبعد أقرب موقع للميليشيات فيه عن المعسكر الذي تم استهدافه بنحو عشرين كيلومترا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هجوم الحوثي مأرب اليمن 70 قتيل

أخبار تهمك

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

رجال الأعمال انتقدوا سحر نصر أمام "مدبولي" واشترطوا عليه تعديل 6 قوانين

منذ حوالي 11 ساعة

ليفربول يفقد 3 لاعبين في موقعة مانشستر يونايتد

منذ حوالي 13 ساعة

حكم تعليق صور المتوفى تلمسا للدعاء له بالرحمة

منذ حوالي 4 ساعات

ظهور نادر للحفيد الأول للفنان الراحل شكرى سرحان (صورة)

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد حسن يُهاجم اتحاد الكرة بسبب أزمة مباراة الأهلي وإنبي

منذ حوالي 14 ساعة

إنتر ميلان يستهدف نجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

منذ حوالي 19 ساعة

يحصلون على مليون دولار شهريًا.. تسريب جديد يفضح الإخوان

منذ ساعتين و 48 دقيقة

سنغالي جديد يعرقل رحيل وليد أزارو عن الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

تطورات جديدة في ملف أزارو وجيرالدو مع الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأهلي يتخذ قرار جديد بشأن رحيل وليد أزارو

منذ حوالي 15 ساعة

مدافع ليفربول يرفض تقديم بلاغ ضد رحيم ستيرلينج

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام المقاولون العرب

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

الجيش اليمني يعلن قصف مواقع الحوثيين غربي محافظة مأرب

هجوم للجيش اليمني على مواقع تابعة للحوثيين جنوب مديرية ماوية

ببصمة إيرانية.. الحوثي يؤكد مجددا نهجه المعادي للسلام

التحالف يدمر أكبر معسكرات الحوثيين في حجور

مقتل 12 حوثياً إثر هجوم للجيش اليمني بتعز

"آل جابر": استهداف الحوثي لعدن مؤشر لتوحد أهدافها مع داعش والقاعدة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:51 م

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

مفاجأة في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام المقاولون العرب

09:18 ص

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

07:18 م

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

02:40 م

تطورات جديدة في ملف أزارو وجيرالدو مع الأهلي

11:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status