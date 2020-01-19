عاجل.. ارتفاع حصيلة هجوم الحوثي في مأرب اليمنية إلى 70 قتيلًا

أفادت قناة العربية، صباح اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة هجوم الحوثي في محافظة مأرب اليمنية إلى 70 قتيلًا.

وقالت مصادر عسكرية، إن الميليشيات الحوثية، هاجمت بالصواريخ مسجدا في معسكر للجيش اليمني، وقتلت 60 من جنود اللواء الرابع حماية رئاسية بقيادة مهران المقطري.

وأضافت المصادر، أن الهجوم كان مزدوجا بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، بينما قال ضابط في الإعلام الحربي للجيش الوطني اليمني إن الهجوم تم بصواريخ كاتيوشا من جبل هيلان الذي تتمركز فيه ميليشيات الحوثي غرب مأرب، ويبعد أقرب موقع للميليشيات فيه عن المعسكر الذي تم استهدافه بنحو عشرين كيلومترا.