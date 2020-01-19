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مفاجأة في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام المقاولون العرب

الأحد 19/يناير/2020 - 09:18 ص
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الاهلي
الاهلي
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استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي على التشكيلة التي سيخوض بها لقاء اليوم أمام فريق المقاولون العرب في الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.


ومن المنتظر أن يدخل الاهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد الشناوي 

خط الدفاع: أحمد فتحي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول 

خط الوسط: حسام عاشور وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور اجايي

خط الهجوم: مروان محسن


ويسعي الأهلي لعبور المقاولو اليوم وحصد ثلاثة نقاط جديدة في مسيرته لمواصلة صحوة الدوري تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق والذي لم يفقد أي نقاط حتي الآن في بطولة الدوري بالموسم الجاري.
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