حملة مكبرة لرفع 301 حالة إشغال بمدينة أسوان

أصدر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بضرورة التعامل السريع مع كافة الإشغالات والتعديات وإزالتها، جاء ذلك أثناء جولته الميدانية بالعديد من المناطق السكنية والشوارع الداخلية بأحياء غرب وشرق مدينة أسوان.





وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بالتعاون مع شرطة المرافق، بتنظيم حملة مكبرة لإزالة الإشغالات، شارك فيها رؤساء الأحياء، والرائد أحمد شتلة، من شرطة المرافق، بإشراف العميد أيمن رضا، رئيس المدينة، الذى صرح بأن الحملة التي شملت العديد من الشوارع الرئيسية والجانبية والأسواق، أسفرت عن رفع 301 حالة إشغال وتعدي.



