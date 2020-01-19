إصابة أكثر من 150 شخصًا بأعمال شغب في العاصمة اللبنانية

أطلقت الشرطة اللبنانية، وابلًا من الغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي في العاصمة بيروت لتفريق آلاف المحتجين وسط أسوأ أعمال الشغب منذ اندلاع المظاهرات ضد النخبة الحاكمة في البلاد قبل ثلاثة أشهر، أصيب بها أكثر من 150 شخص، وفقا لما أوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".



غطى الدخان الأبيض الكثيف منطقة وسط بيروت بالقرب من البرلمان حيث انخرط رجال الشرطة والمتظاهرون في مواجهات شهدت رشق مجموعات من الشباب الحجارة وألعاب نارية على الشرطة التي ردت بمدافع المياه والغاز المسيل للدموع. وشوهد بعض المحتجين يتقيئون في الشارع من استنشاق الغاز.



بدأ العنف بعد أن قام بعض المتظاهرين بإلقاء الحجارة على الشرطة المنتشرة بالقرب من مبنى البرلمان، بينما أزال آخرون علامات الشوارع والحواجز المعدنية وفروع الأشجار وألقوا بها على قوات الأمن.



وقعت المصادمات على خلفية أزمة مالية تزداد سوءًا، واستمرار الجمود حول تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري في أواخر أكتوبر.



وشهد لبنان ثلاثة أشهر من الاحتجاجات ضد النخبة السياسية التي حكمت البلاد منذ نهاية الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990. يلقي المتظاهرون اللوم على السياسيين في بلد تراكمت فيه واحدة من أكبر نسب الديون في العالم بسبب الفساد وسوء الإدارة على نطاق واسع.



وكان المحتجون قد دعوا إلى مظاهرة بعد ظهر يوم السبت تحت شعار "لن ندفع الثمن" في إشارة إلى الديون التي تبلغ حوالي 87 مليار دولار، أو أكثر من 150 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.



مع اندلاع أعمال شغب في وسط بيروت، وصل الآلاف من المتظاهرين الآخرين لاحقًا من ثلاثة أجزاء مختلفة من المدينة للانضمام إلى المظاهرة. تم تفريقهم فيما بعد ومطاردتهم من قبل الشرطة في ميدان الشهداء القريب الذي كان مركزًا للاحتجاجات.



دعت قوات الأمن الداخلي اللبنانية جميع المتظاهرين المسالمين إلى "مغادرة منطقة الشغب على الفور حفاظًا على سلامتهم". وأضاف أن بعض رجال الشرطة الذين نُقلوا لتلقي العلاج في المستشفيات تعرضوا لهجوم من جانب المتظاهرين داخل المراكز الطبية.



مع استمرار الاشتباكات، هاجم نحو عشرين رجلًا يُعتقد أنهم من حراس البرلمان خيام المتظاهرين في ميدان الشهداء، وأضرموا النار فيها. وانفجرت أسطوانة غاز داخل إحدى الخيام، وانتشر الحريق بسرعة وتفحم متجر قريب.



وفي وقت لاحق من المساء، قام مئات المتظاهرين الذين كانوا يرددون "ثورة" بمطاردة فرقة من شرطة مكافحة الشغب بالقرب من مدخل مسجد، مما أجبرهم على الانسحاب. داخل المسجد، تلقي عدة رجال العلاج بسبب استنشاق الغازات وقيل إن بعض العائلات كانت مختبئة في الداخل.



وقال بيان صاخب عبر مكبرات الصوت في المسجد "ندعو قوات الأمن إلى أن تكون رحيمة مع النساء والأطفال داخل المسجد"



وفي غضون ذلك، دعا الرئيس ميشال عون قوات الأمن إلى حماية المتظاهرين المسالمين والعمل على استعادة الهدوء في وسط بيروت وحماية الملاءمة العامة والخاصة. وطلب من وزراء الدفاع والداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية التحرك.



وقال إن "المواجهات والحرائق وأعمال التخريب في وسط بيروت مجنونة ومشبوهة ومرفوضة. إنهم يهددون السلام المدني ويحذرون من عواقب وخيمة". ووصف من يقف وراء أعمال الشغب بأنهم "خارجين عن القانون" ودعا الشرطة والقوات المسلحة إلى حماية بيروت.



ومن جانب آخر، قال الصليب الأحمر اللبناني إنه نقل 65 شخصًا إلى المستشفيات وعالج 100 آخرين في الحال، ودعا الناس إلى التبرع بالدم. مع استمرار الاشتباكات، شوهدت المزيد من سيارات الإسعاف تهرع إلى المنطقة وتنقل المصابين.



في وقت متأخر من يوم السبت، أجبر معظم المحتجين على الخروج من المنطقة بإطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في بعض الأحيان. ومع ذلك، ظل الأمن متأهبًا مع وصول مزيد من التعزيزات.



سيطر الذعر والغضب على الجمهور حيث انخفضت عملاتهم المحلية، المرتبطة بالدولار لأكثر من عقدين. فقد الجنيه اللبناني أكثر من 60٪ من قيمته في الأسابيع الأخيرة في السوق السوداء. لم يشهد الاقتصاد أي نمو وانخفضت التدفقات الأجنبية في البلد المثقل بالديون بالفعل والذي يعتمد على الواردات لمعظم سلعه الأساسية.



وفي الوقت نفسه، فرضت البنوك ضوابط غير رسمية على رأس المال، مما حد من سحب الدولارات والتحويلات الأجنبية.



في وقت سابق من هذا الأسبوع، قام المتظاهرون بأعمال تخريب في منطقة تجارية رئيسية في بيروت استهدفت معظمها المصارف الخاصة.



وكان من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء المكلف حسن دياب عن حكومة مؤلفة من 18 عضوًا يوم الجمعة، لكن أعاقت الخلافات بين الفصائل السياسية محاولته الأخيرة.

