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صحيفة إيرانية: طهران في مأزق اقتصادي

الأحد 19/يناير/2020 - 09:04 ص
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إيران
إيران
وكالات
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نشرت صحيفة آرمان ملى، تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني، التي أقر فيها بالمشكلات الاقتصادية التي تواجهها بلاده.

                 

وأقر روحاني، في وقت سابق، بأن العلاقات الإيرانية الخارجية مدمرة وبسببها لا تسطيع طهران إحداث تغيير في الاقتصاد. 


 وشهدت إيران، تظاهرة حاشدة ضد النظام في وسط العاصمة طهران، وشهدت اشتباكات مع الأمن، واتسع نطاق التظاهرات في عدة مناطق إيرانية، منها مشهد.

 

وزادت التظاهرات، في إيران في أعقاب إقرار الجيش بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية عن طريق الخطأ بعدما ظل لأيام ينفي مسؤوليته.

 

 

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الكلمات المفتاحية

مأزق اقتصادي طهران صحيفة إيرانية

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