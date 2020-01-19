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بكلمات مؤثرة.. أحمد سعيد عبدالغني يتذكر والده

الأحد 19/يناير/2020 - 09:30 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرص الفنان أحمد سعيد عبد الغني على إحياء ذكرى وفاة والده سعيد عبد الغني بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام.

نشر أحمد صورة مجمعة احتوت الصورة على عدة صور لوالده الراحل سعيد عبد الغني، وعلق على الصورة قائلاً :" عدت سنة من غيرك يا أغلى الناس، بس مافيش دقيقة غبت عني، الله يرحمك يا كل حياتي"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

يُشار أن الفنان سعيد عبد الغني رحل عن عالمنا يوم 19 يناير 2019، داخل أحد المستشفيات الخاصة بالمعادي، عن عمر ناهز 81 عامًا.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد سعيد عبد الغني الدرامية مشاركته في مسلسل "ضد مجهول"، والمسلسل شارك في بطولته ​غادة عبد الرازق​،محمد الكيلاني،حنان مطاوع، محمد جمعة،محمد دياب، رانيا منصور،فراس سعيد،ومن تأليف
أيمن سلامة، إخراج طارق رفعت، وإنتاج سينرجي.
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