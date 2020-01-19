تعرف على موعد عرض فيلم "ديدو" لكريم فهمي

أعلن الفنان كريم فهمي عن موعد عرض فيلمه الجديد "ديدو"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر كريم مقطع من الفيديو الدعائي الخاص بالفيلم، وعلق على الفيديو قائلاً :"إعلان قصير لفيلم ديدو في السينمات،بداية من يوم الأربعاء إن شاء الله اللي يشوفوا يقولي رأيه".



فيلم "ديدو"من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي، بطولة كريم فهمي، هشام ماجد، شيكو، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ريم مصطفى ،محمد ثروت، أحمد فتحي.



والجدير بالذكر أنَّ كريم يقوم حاليًا بتصوير مسلسل "ملاك"، والمسلسل من تأليف حسان دهشان، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج محمد أحمد السبكي، بطولة محمود عبد المغني، فراس سعيد،كريم فهمي، صبري فواز،آيتن عامر،حسام داغر،أميرة العايدى، أسماء جلال، لبني ونس.