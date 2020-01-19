القضاء الإداري يعقد ورشة عمل عن نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة

ويترأس أعمال الورشة، اليوم الأحد، المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري، كما يشارك في ورشة العمل كذلك، ممثلو المحاكم العليا بالدول العربية، وممثلين لمجلس الدولة الفرنسي ومجلس الدولة الإيطالي، وعدد من وسفراء إيطاليا وفرنسا وسفراء بعض الدول العربية، وعدد كبير من قضاة مجلس الدولة المصري.



يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة السنوية للاتحاد العربي للقضاء الإداري، ومن المقرر أن تناقش الورشة موضوع نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية، وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة، وتوفير الحماية العاجلة لحقوق الأفراد، من خلال مناقشة عدة محاور منها: "تعريف نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية، وموقف القضاء الإداري من وقف التنفيذ في القرارات الإدارية السلبية، وطبيعة الحكم بوقف التنفيذ والطعن عليه، والدعاوى التحفظية في القضاء الإداري، وشروطها".





جدير بالذكر أن الورشة، تعقد بفندق شيراتون القاهرة، قاعة صلاح الدين، وتبدأ فعالياتها في تمام التاسعة صباحًا.

تنطلق بعد قليل، ورشة الاتحاد العربي للقضاء الإداري، التي تستمر لمدة يومين متتاليين، من اليوم وحتى الغد، حيث يعقد "العربي للقضاء" ورشة عمل دولية حول موضوع "نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية"، وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة، بحضور عدد من الوزراء على رأسهم وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام.