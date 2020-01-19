مشاهدة مباراة ميلان واودينيزي بث مباشر في الدوري الإيطالي اليوم الأحد 19 / 01 / 2020

يلتقي فريقي ميلان واودينيزي ضمن الجولة العشرون من الدوري الايطالي ، علي استاد سان سيرو ، يحتل نادى ميلان المركز العاشر برصيد 25 نقطة ، فاز في سبعة لقاءات وتعادل أربعة مباريات وتلقي ثمانية هزيمة ، وفي اللقاء الماضي إستطاع التغلب علي فريق كالياري بهدفين دون رد ، بينما نادى أودينيزي يحتل المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة ، ويسعي اليوم في تحقيق الفوز خصوصاً أنه سيخوض اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره ويدخل اللقاء مستغل هذا العامل في تحقيق الأنتصار لرفع رصيده إلي 28 نقطة وتحسين مركزه.



