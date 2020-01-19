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مشاهدة مباراة ميلان واودينيزي بث مباشر في الدوري الإيطالي اليوم الأحد 19 / 01 / 2020
الأحد 19/يناير/2020 - 08:39 ص
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يلتقي فريقي ميلان واودينيزي ضمن الجولة العشرون من الدوري الايطالي ، علي استاد سان سيرو ، يحتل نادى ميلان المركز العاشر برصيد 25 نقطة ، فاز في سبعة لقاءات وتعادل أربعة مباريات وتلقي ثمانية هزيمة ، وفي اللقاء الماضي إستطاع التغلب علي فريق كالياري بهدفين دون رد ، بينما نادى أودينيزي يحتل المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة ، ويسعي اليوم في تحقيق الفوز خصوصاً أنه سيخوض اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره ويدخل اللقاء مستغل هذا العامل في تحقيق الأنتصار لرفع رصيده إلي 28 نقطة وتحسين مركزه.
تنطلق المواجهة بين فريقي ميلان واودينيزي في تمام الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 13:30 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 4 ويعلق علي اللقاء خليل البلوشي.
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