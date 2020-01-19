Advertisements
Advertisements
Advertisements

مشاهدة مباراة ميلان واودينيزي بث مباشر في الدوري الإيطالي اليوم الأحد 19 / 01 / 2020

الأحد 19/يناير/2020 - 08:39 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
يلتقي فريقي ميلان واودينيزي ضمن الجولة العشرون من الدوري الايطالي ، علي استاد سان سيرو ، يحتل نادى ميلان المركز العاشر برصيد 25 نقطة ، فاز في سبعة لقاءات وتعادل أربعة مباريات وتلقي ثمانية هزيمة ، وفي اللقاء الماضي إستطاع التغلب علي فريق كالياري بهدفين دون رد ، بينما نادى أودينيزي يحتل المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة ، ويسعي اليوم في تحقيق الفوز خصوصاً أنه سيخوض اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره ويدخل اللقاء مستغل هذا العامل في تحقيق الأنتصار لرفع رصيده إلي 28 نقطة وتحسين مركزه.

تنطلق المواجهة بين فريقي ميلان واودينيزي في تمام الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 13:30 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 4 ويعلق علي اللقاء خليل البلوشي.


Advertisements

أخبار تهمك

تطورات جديدة في ملف أزارو وجيرالدو مع الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

يحصلون على مليون دولار شهريًا.. تسريب جديد يفضح الإخوان

منذ ساعتين و 40 دقيقة

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

منذ حوالي 19 ساعة

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

ليفربول يفقد 3 لاعبين في موقعة مانشستر يونايتد

منذ حوالي 13 ساعة

سنغالي جديد يعرقل رحيل وليد أزارو عن الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يتخذ قرار جديد بشأن رحيل وليد أزارو

منذ حوالي 15 ساعة

رجال الأعمال انتقدوا سحر نصر أمام "مدبولي" واشترطوا عليه تعديل 6 قوانين

منذ حوالي 11 ساعة

مدافع ليفربول يرفض تقديم بلاغ ضد رحيم ستيرلينج

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف آخر ما فعله قبل وفاته

منذ حوالي 9 ساعات

ظهور نادر للحفيد الأول للفنان الراحل شكرى سرحان (صورة)

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام المقاولون العرب

منذ 19 دقيقة

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

منذ حوالي 22 ساعة

إنتر ميلان يستهدف نجم ريال مدريد

منذ ساعتين و 52 دقيقة

حكم تعليق صور المتوفى تلمسا للدعاء له بالرحمة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:51 م

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

07:18 م

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

02:40 م

تطورات جديدة في ملف أزارو وجيرالدو مع الأهلي

11:26 م

مفاجأة في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام المقاولون العرب

09:18 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status