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مشاهدة مباراة انتر ميلان وليتشي بث مباشر في الدوري الإيطالي اليوم الأحد 19 / 01 / 2020

الأحد 19/يناير/2020 - 08:36 ص
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بوابة الفجر
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يلتقي فريقي انتر ميلان وليتشي ضمن الجولة العشرون من الدوري الايطالي ، علي استاد فيا دل ماري ، يحتل نادى ميلان المركز الثاني برصيد 46 نقطة من فوز في 14 لقاء وتعادل أربعة مباريات وتلقي هزيمة واحدة ، حيث يكون الفارق بينه وبين نادى يوفنتوس المتصدر للدوري نقطتين فقط ويسعي في تحقيق الفوز اليوم وحصد الثلاث نقاط من أجل رفع رصيده إلي 49 نقطة ويتصدر الدوري حتي لو مؤقتاً ، فالثلاث نقاط اليوم مهمين بالنسبه له ، بينما نادى ليتشي يحتل المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة. 


تنطلق المواجهة بين فريقي انتر ميلان وليتشي في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 16:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 4 ويعلق علي اللقاء محمد بركات..

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