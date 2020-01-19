الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم: هذه المناطق تشهد أمطار

أصدرت الأرصاد الجوية بيانا، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، ودرجات الحرارة في محافظات مصر.





وأكدت الأرصاد الجوية، في بيانها، أن حالة الطقس اليوم الأحد غير مستقرة، وتتعرض السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة للأمطار.





وحذرت الأرصاد الجوية من شبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، معلنة أن يكون الطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.





وعن الرياح، فأكدت الأرصاد أن أغلبها غربية إلى شمالية غربية تنشط على السواحل الشمالية وعلى البحرين الأحمر والمتوسط ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.





وعن حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر، فهي معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية".





درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد في بعض المحافظات:





القاهرة 11 16





الإسكندرية 13 16





قنا 9 18





الأقصر 9 18





أسوان 11 20





مطروح 10 16





السلوم 9 15