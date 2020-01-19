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كندة علوش تثير حيرة الجمهور والسبب !!

الأحد 19/يناير/2020 - 08:31 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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قامت الفنانة كندة علوش، بأثارة حيرة جمهورها ومتابعيها، بتشويقهم عن العمل الذي ستقدمة قريبا، من خلال حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وكتبت كندة تغريدة قائلة:"‏في مشروع عّم حضرلو ومتحمستلو كتير ورح خبركن عنو قريباً ان شاءلله
بتقولو هو : 
• فيلم سينما
• ولا عمل درامي عربي مشترك
• ولا مشروع (تجاري-شخصي) برا إطار الفن".

وجدير بالذكر أن الفنانة كندة علوش ابتعدت عن الساحة الفنية منذ 3 سنوات، بعد زواجها مباشرة من الفنان عمرو يوسف في عام 2017،

صرحت الفنانة كندة علوش عن سبب غيابها عن الساحة الفنية، وذلك خلال لقائها في برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة "CBC".

حيث قالت أنه مر على زواجها من الفنان عمرو يوسف ثلاث سنوات، وأن هناك بعض الأشخاص يطلقون شائعات تتعلق بأن زوجها هومن قام بمنعها من العمل، مشيرة إلى أنها صاحبة القرار في الابتعاد.

وتابعت كندة قائلة أنها كانت مقررة أن تبتعد عن التمثيل بعد الزواج، مضيفة إلى أن أول سنة من الزواج تكون صعبة، مشيرة إلى أن زوجها الفنان عمرو يوسف يقدر ظروف عملها، مضيفة :"لو اتجوزت ونزلت تاني يوم الشغل، مش هبقى موجودة، هيصحي مش هيلاقيني، مش هيبقى حاسس إن ده جواز، مش بقول إن ده غلط"،وأنها فعلت ذلك لكي تتلاشى حدوث مشكلة بينها وبين زوجها،لاسيما أنها كانت تريد الإستقرار مع زوجها هذه الفترة دون الانشغال بأشياء أخرى.
كندة علوش تثير حيرة الجمهور والسبب !!
كندة علوش تثير حيرة الجمهور والسبب !!
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كندة علوش

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