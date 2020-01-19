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من داخل الطائرة.. منة فضالي تعلن عن سفرها للكويت

الأحد 19/يناير/2020 - 08:28 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلنت الفنانة منة فضالي عن سفرها للكويت، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت منة صورة جديدة لها، ظهرت في الصورة وهي جالسة داخل الطائرة، ومُرتدية تي شيرت باللون الأسود، و كوفية باللون الأحمر، وتركت شعرها مُنسدلاً، وارتدت نظارة شمس سوداء، وعلقت على الصورة قائلة :"وداعًا القاهرة، سأذهب إلى الكويت".

وفي سياق آخر، يُعرض لمنة حاليًا على قناة الحياة مسلسل " بنت القبايل " والمسلسل ينتمي للدراما الطويلة ذات 45 حلقة، وهو بطولة حنان مطاوع،محمد رياض،عمرو عبد الجليل،منة فضالي،مدحت تيخا، محمود عبد المغنى،إيمي طلعت زكريا، سيناريو وحوار شاذلي فرح، إخراج حسنى صالح.
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