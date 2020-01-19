لايف.. مشاهدة مباراة روما وجنوى في الدوري الإيطالي بث مباشر اليوم الأحد 19 / 01 / 2020

يلتقي فريقي روما وجنوى ضمن الجولة العشرون من الدوري الايطالي ، علي استاد أولد ترافورد ، نادي روما سيحاول جاهداً اليوم الخروج بالفوز خارج ديارة أمام فريق عنيد مثل جنوى وجماهيره ، والتي ستغير الكثير له في ترتيب جدول الدوري الإيطالي ، الذي يتساوى أتلانتا ، ويحاول الاقتراب من المركز الرابع..