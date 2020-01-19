أمال ماهر تعلن مفاجأة لجمهرها





وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ونشرت أمال ماهر، برومو قصير لتشوق جمهورها، وعلقت عليه قائلة: "قريبا.. 2020 ألبوم جديد".



وتفاعل معها جمهورها سريعا، وعبروا عن سعادتهم الكبيرة، التي ظهرت في التعليقات.





يذكر أن آخر ألبوم قدمته الفنانة آمال ماهر، هو "أصل الإحساس"، ووصل لنسب مشاهدات عالية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وعبر المتاجر الإلكترونية وسوق الـCD.



واختارت الفنانة آمال ماهر، اسم الألبوم "أصل الأحساس" الذي يوضح مفهوم الإحساس الحقيقي في المواقف الحياتية، مؤكدة أنه مع الوقت تظهر حقيقة تلك الأحاسيس والمشاعر بشكل مختلف، فالوصول لأصل الإحساس حاليًا يأخذ وقتًا ويحتاج خبرات كبير









أعلنت المطربة أمال ماهر، طرح ألبومها الغنائي الجديد قريبا.