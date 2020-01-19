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نشرة مرور "الفجر".. كثافات مرورية بميادين القاهرة والجيزة

الأحد 19/يناير/2020 - 08:27 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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تشهد الطرق والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، صباح اليوم الأحد، كثافات مرورية على كافة أنحاء الميادين، بالاضافة لتواجد رجال شرطة المرور في الشوارع والميادين لملاحظة الحركة وسير السيارات بالمحاور والكباري والطرق، وسحب أي كثافات مرورية قد تظهر فجأة، أو لوجود طوارئ.

وتشهد حركة الطريق بميدان التحرير ومنطقة وسط البلد كثافة مرورية، فيما شهدت انتظام حركة السيارات بجميع المداخل المؤدية لميدان التحرير.

كما شهد نفق الأزهر ظهور كثافة فى حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وكذلك الأمر ظهرت كثافة أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس، كما ظهرت كثافات متحركة بالمسطح الأرضى وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة

وشهد كوبرى أكتوبر كثافة مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت كثافة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الدائرى.
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