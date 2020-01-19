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صورة فوتوشوب تجمع الراحل محمود عبد العزيز بنجليه محمد وكريم

الأحد 19/يناير/2020 - 07:49 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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نشر الفنان الشاب كريم محمود عبد العزيز، صورة  يظهر خلالها برفقة والداه الراحل الفنان محمود عبدالعزيز وشقيقه محمد، على طريقة الفوتوشوب، بعد قيام أحد متابعينة بأهداءها له.

وتفاعل جمهور كريم مع الصورة، حيث عبروا عن حبهم الشديد للراحل محمود عبد العزيز، مع دعوات محبيه له بالمغفرة والرحمة، كما تمنى الجمهور لنجله كريم، دوام التوفيق والنجاح، وأن يشرف دائمًا والده.

كان الساحر محمود عبد العزيز قد غادر عالمنا في 12 نوفمبر عام 2016 بعد صراع مع المرض.

ويذكر أن الفنان كريم محمود عبدالعزيز قد شارك فى الماراثون الرمضانى بمسلسل "هوجان" وهو بطولة محمد إمام، وصلاح عبدالله، ورياض الخولي، أسماء أبو اليزيد، عارفة عبد الرسول، المسلسل تأليف محمدصلاح العزب،إخراج شرين عادل، إنتاج سينرجى.

كما شارك أيضا فى مسلسل شقة فيصل، والمسلسل بطولة ايتن عامر،الراحل وائل نور، أحمد فتحى، نسرين أمين ، صلاح عبد الله، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شرين عادل.

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منوعات محمود عبد العزيز فن الفجر الفني

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