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أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار بإطلالة كاجول

الأحد 19/يناير/2020 - 07:23 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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تألقت الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد، بإطلالة كاجول جذابة من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
 
وظهرت خلال الصور وهي مرتدية بنطال باللون الأزرق، وتشيرت أسود وجاكت فرو قصير كت، ونسقت ماكياجًا خفيف، وتسريحة شعر ناعمة.

وحاز المنشور على تفاعل كبير من قبل متابعيها الذين أشادوا بجمالها وجذابيتها مؤكدين أنها جميلة جدًا.

مسلسل الأنسة فرح
ومن ناحية أخرى، يعرض للفنانة أسماء أبو اليزيد، حاليا مسلسلها الجديد "الآنسة فرح"، والمسلسل مكون من ٩٠حلقة، ومأخوذ من فورمات أجنبى، و سيتم عرض المسلسل على أربعة أجزاء ، وهو بطولة رانيا يوسف، محمد الكيلاني، تامر فرج، أسماء أبو اليزيد، مريم الخشيت،عارفة عبد الرسول بالأضافة لمجموعة من ضيوف الشرف.

جدير بالذكر أنه حصلت موخرًا الفنانة أسماء أبو اليزيد، على جائزة مهرجان "نجم العرب" كأفضل وجة شاب، وذالك عن دورها في فيلم الممر، وتألقت أيضا في حفل توزيع جوائز الأفضل الخاص بموقع وشوشة لعام 2019 بعد حصولها على أفضل فنانة شابه، وحصلت ايضا على جائزة من "دير جيست".

يذكر أن أسماء خاضت الماراثون الرمضانى الماضى بمسلسل" هوجان"، وحققت من خلال دور "نوجا" نجاحا كبيرا، والمسلسل بطولة كلا من محمد إمام، ميرنا نور الدين، صلاح عبد الله، كريم محمود عبد العزيز، عارفة عبد الرسول، ومن تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عرفة.


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الكلمات المفتاحية

منوعات فن الفجر الفني اسماء ابو اليزيد

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