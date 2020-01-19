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سيلين ديون توقف حفلها الغنائي لتنعي والدتها المتوفاة

الأحد 19/يناير/2020 - 06:47 ص
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بوابة الفجر
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تحدثت النجمة العالمية سيلين ديون، البالغة من العمر 51 عامًا خلال عن والدتها تيريز تانجواي ديون المتوفاة منذ يومين حيث قدمت عرضًا مؤثرا أمام حشد ممتلئ في أمريكان إيرلاينز أرينا. 

وقالت ديون: "أنا متأكدة من أنكم سمعتم أخبار وفاة والدتي في وقت مبكر من صباح هذا اليوم"، لتصدر أصوات تنهد جماعي بصوت عالٍ من الجمهور.

ثم تغيرت النبرة الحزينة إلى هدير من الهتافات، ثم طمأنت الجماهير "لكنني على ما يرام ونحن جميعا بخير".

الحديث عن كيف كانت والدتها مريضة لفترة طويلة وأن العائلة كانت تعرف أنها لن تبقى معهم لفترة أطول.

وكشفت أن العائلة تلقت مكالمة من الممرضات قبل يومين لإخبارهما أن حالتها حرجة وأنها ستلقى حتفها قريبا، ثم قالت "الليلة الماضية انضممت إلى إخواني وأخواتي في مونتريال ، وقضيت المساء بجانب سريرها، قلنا القصص، غنينا الأغاني، لقد عانقنا بعضنا البعض وقلنا وداعًا.. نحن على يقين من أن أمي انتظرتنا أن نكون جميعًا مرة واحدة".

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منوعات سيلين ديون تيريز الفجر الفني

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