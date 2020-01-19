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تقارير إسبانية .. نجم فلامينجو وقع بالفعل لريال مدريد

الأحد 19/يناير/2020 - 06:47 ص
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فلامينجو
فلامينجو
عبدالقادر عرابي
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ذكرت تقارير صحيفة إسبانية، أن اللاعب الشاب رينير خيسوس نجم نادي فلامينجو البرازيلي وقع بالفعل على عقود إنتقاله لريال مدريد في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.


وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن رينير وقع بالفعل لريال مدريد ولكن بشكل سري، في إنتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة.


وأضافت آس أن إدارة النادي الملكي تنتظر لأن يبلغ رينير سن الثامنة عشرة، وذلك من أجل قانونية الصفقة.


ورغم إنكار عائلة اللاعب للأمر، فإن اللاعب الشاب ذهب للعاصمة مدريد وقام بالتوقيع على عقود إنتقاله للنادي الملكي قبل أن يعود للبرازيل مجدداً.


وزعمت الصحيفة، أن اللاعب غادر معسكر منتخب بلاده تحت 23 عاماً للتوقيع لريال مدريد سراً، قبل أن يقوم بإجراء الفحوصات الطبية الروتينية في البرازيل.


وتألق اللاعب بشدة خلال مشاركاته مع ناديه البرازيلي خلال بطولة كوبا ليبرتادوريس العام الماضي، والتي فاز بلقبها بشكل دراماتيكي أمام ريفير بليت الأرجنتيني.


ومن المتوقع أن تعلن إدارة ريال مدريد بشكل رسمي عن ضم اللاعب، لتكون أولى صفقات الميرنجي الشتوية.

جدير بالذكر أن اللاعب كان على رادار برشلونة خلال الأيام الماضية، قبل أن يفوز ريال مدريد بالصفقة.
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