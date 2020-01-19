غموض حول موقف نجم ريال مدريد في فترة الإنتقالات الشتوية







يحيط الغموض حالياً بموقف صانع الألعاب الكولومبي الدولي ونجم نادي ريال مدريد الإسباني خاميس رودريجيز في الفترة الحالية.





وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن وضعية اللاعب الصعبة بملعب سانتياجو بيرنابيو، رغم بدايته القوية مع الفريق في مطلع الموسم الحالي.





وغاب رودريجيز عن جل مباريات النادي الملكي في الموسم الحالي، بسبب الإصابات تارة، والإستبعاد الفني تارة أخرى.





وأفادت ماركا أن خاميس بقى مع الفريق هذا الموسم بعد عودته من إعارة لمدة عامين مع بايرن ميونخ الألماني، بسبب رفض إدارة الفريق رحيله على سبيل الإعارة.





ورغب فريقي أتليتيكو مدريد الإسباني ونابولي الإيطالي بخدمات اللاعب في الميركاتو الصيفي على سبيل الأعارة، بينما كانت ترغب إدارة الميرنجي ببيع اللاعب نهائياً.





وغاب اللاعب عن 16 مباراة هذا الموسم حتى الآن، بواقع 4 مباريات لأسباب فنية، و 12 مباراة بسبب إصابته مطلع الموسم مع الريال، وكذا مع منتخب بلاده كولومبيا.