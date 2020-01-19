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مدافع ليفربول يرفض تقديم بلاغ ضد رحيم ستيرلينج

الأحد 19/يناير/2020 - 06:38 ص
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بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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رفض المدافع الدولي الإنجليزي جو جوميز لاعب نادي ليفربول تقديم بلاغ ضد المهاجم الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلينج لاعب نادي مانسشتر سيتي بعد أن اشتباكا الثنائي في معسكر منتخب إنجلترا الماضي خلال اسبوع الفيفا.


وقالت صحيفة ميرور الإنجليزية أن لاعب نادي مانسشتر سيتي رحيم ستيرلينج كان مهددًا بالمثول أمام الشرطة الإنجليزية حيث سبق أن دخل سترلينج في شجار مع جو جوميز، نجم ليفربول، خلال التواجد في معسكر إنجلترا، قبل مباراة الجبل الأسود بالتصفيات المؤهلة إلى يورو 2020 لأن الاتحاد الإنجليزي عرض على جوميز وقت الحادثة إبلاغ الشرطة عن تصرف سترلينج.


وأضافت الصحيفة الإنجليزية:" لاعب نادي ليفربول جو جوميز رفض الإبلاغ عن سترلينج، وسرعان ما تصالح الطرفان في معسكر المنتخب الإنجليزي بعد ان قرر جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا، أعلن غضبه وقتها من تصرف سترلينج وقرر استبعاده من خوض لقاء الجبل الأسود على ملعب "ويمبلي" وقام بعدها لاعب مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج بأصدر بيانًا للتأكيد على أنه تصالح مع جو على الفور، عقب واقعة الاشتباك في معسكر إنجلترا.
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