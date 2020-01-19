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أرتيتا يبلغ إدارة أرسنال برغبته في ضم مدافع باريس سان جيرمان

الأحد 19/يناير/2020 - 06:22 ص
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ارتيتا
ارتيتا
علي ماهر حلمي
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أبلغ الأسباني مايكل ارتيتا المدير الفني الجديد لنادي أرسنال إدارة النادي اللندني في رغبته بضم المدافع ليفين كورزاوا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتعزيز خط دفاع الفريق.


وقالت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن نادي آرسنال بقيادة ارتيتا يفكر في تدعيم صفوفه بالتعاقد مع أحد لاعبي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وان إدارة آرسنال تنوي التقدم بعرض قيمته 7 ملايين يورو لضم ليفين كورزاوا ظهير أيسر بي إس جي الفرنسي في ظل معاناة الجانرز من نقص في الجبهة اليسرى لإصابة الثنائي سياد كولاسيناتش وكيران تيرني.


وأضافت الصحيفة الفرنسية الشهيرة انه لا يوجد تواصل مباشر بين النادي الإنجليزي و نظيره الفرنسي لكن هذا لا يعني أن باريس سان جيرمان الفرنسي لا يتعامل مع هذا الملف بجدية لأن كورزاوا بات خارج حسابات المدير الفني توماس توخيل حيث شارك في 14 مباراة فقط هذا الموسم منها 9 مرات بشكل أساسي والباقي بديلا.


يذكر أن عقد كورزاوا سوف ينتهي مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بنهاية الموسم الجاري حيث رفض النادي تجديد تعاقده بعد عدم اعتماد المدرب عليه هذا الموسم ويسعى اللاعب للرحيل عن صفوف النادي الباريسي للبحث عن تحد جديد في مسيرته الكروية.
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