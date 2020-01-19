محلل سياسي: أردوغان مجرد أداة في يد قوى معينة



وأضاف "عيد"، خلال استضافته، مع الإعلامية أماني الخياط، في برنامج "الكبسولة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لابد من التعامل مع السياسة بالعقل فقط.





ولفت إلى أن تركيا مجرد تؤدي دور في مشهد لصالح قوى معينة تتحرك ضد الدول الأخرى،و أردوغان مجرد أداة في يد قوى معينة وهناك دلائل تؤكد ذلك، مشيرًا إلى أنه قبل وصوله للحكم لم يكن يملك شيئا ولا أموال تمكنه وحزبه من التواجد في الانتخابات.





وأكد المحلل السياسي، أن هناك قوى عالمية تدعم أردوغان، وكانت وراء فوزه في الانتخابات في تركيا، مشيرًا إلى أن أردوغان وجوده في علوم السياسة لا يتخطى مجرد كونه أداة.

قال فادي عيد، المحلل السياسي، إن أمن مصر القومي أكبر من حدودها الجغرافية، لافتا إلى أن السياسة لعبة مصالح وليس هناك صديق حليف، وإنما هناك عدو قائم أو عدو محتمل، بالإضافة إلى أن السياسة مثل الشطرنج يتحكم فيه العقل وليس العضلات.