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طبيب يحذر الحوامل من التدخين: "لو طلع البيبي متخلف متزعليش"

الأحد 19/يناير/2020 - 07:07 ص
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حسام موافي
حسام موافي
الفجر
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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن التدخين عقوبة مؤجلة ويحدث تغييرات نتيجة لهذا التدخين غير متوقعة، لافتا إلى أن الأعراض الوقتية هي إلتهاب في الشعب الهوائية يصاحبها كحة، وهو ما ينذر بوجود مشكلات صحية.

وحذر "موافي"، خلال لقاء مع الإعلامي محمود سعد، في برنامج باب الخلق، المذاع على فضائية النهار، السيدات المدخنات من تناول حبوب منع الحمل مع التدخين، مؤكدا أنها تتسبب في كارثة خطيرة جدا وهي تنسف الشريان لدى المرأة.

ووجه حديثه للسيدات المدخنات بضرورة التوقف عن التدخين، قائلا: "لو طلع البيبي متخلف عقليا متزعليش".
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