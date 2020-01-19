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يحصلون على مليون دولار شهريًا.. تسريب جديد يفضح الإخوان
الأحد 19/يناير/2020 - 06:57 ص
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الفجر
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أذاع الإعلامي عمرو أديب تسريب جديد، للمقاول الهارب محمد علي، خلال حديثه مع القيادي الهارب بتركيا ياسر العمدة.
وأوضح التسريب حديث بين محمد علي وياسر العمدة، الذي أكد لمحمد علي، أن الأوضاع في أسطنبول لم تعد مناسبة له كما كان الوضع في السابق، بينما قال محمد علي: "أيمن نور بيعمل حركات مش تمام هو ورجالته ونصحه ياسر العمدة بالابتعاد عن إخوان تركيا، معلقا: "أوعى تأمن لتجار الثورة في تركيا وخليك زي ما أنت متخليش حد يتاجر بيك".
وتابع ياسر العمدة، ناصحا محمد علي: "الناس بتوع تركيا دول الموضوع قلب معاهم بيزنس وللأسف هما مستفيدين من بقاء السيسي عشان يضمنوا السبوبة تكمل"، مضيفًا أن قنوات الإخوان تحصل على تمويل مليون دولار شهريا، معلقا: "شوية المرتزقة بتوع الشرق ومكملين والوطن بياخدوا مليون دولار شهريًا".
وأوضح التسريب حديث بين محمد علي وياسر العمدة، الذي أكد لمحمد علي، أن الأوضاع في أسطنبول لم تعد مناسبة له كما كان الوضع في السابق، بينما قال محمد علي: "أيمن نور بيعمل حركات مش تمام هو ورجالته ونصحه ياسر العمدة بالابتعاد عن إخوان تركيا، معلقا: "أوعى تأمن لتجار الثورة في تركيا وخليك زي ما أنت متخليش حد يتاجر بيك".
وتابع ياسر العمدة، ناصحا محمد علي: "الناس بتوع تركيا دول الموضوع قلب معاهم بيزنس وللأسف هما مستفيدين من بقاء السيسي عشان يضمنوا السبوبة تكمل"، مضيفًا أن قنوات الإخوان تحصل على تمويل مليون دولار شهريا، معلقا: "شوية المرتزقة بتوع الشرق ومكملين والوطن بياخدوا مليون دولار شهريًا".
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