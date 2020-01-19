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ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

الأحد 19/يناير/2020 - 05:49 ص
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توتنهام وواتفورد
توتنهام وواتفورد
حسام مجدي
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لعبت أمس السبت 18 يناير 8 مباريات ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز آخرهم مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد.


نتيجة مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد أمس

واستطاع نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي أن يفوز علت نظيره نادي تشيلسي بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم أمس ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج.


ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز عقب مباراة اليوم

وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي كريستال بالاس إلى 29 نقطة ليتواجد في المركز الثاني عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد نادي تشيلسي عند 39 نقطة في المركز الرابع.


ويتبقى مباراتين تلعبان اليوم الأحد 19 يناير لتنتهي بعد ذلك منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

ويستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انتهاء الجولة العشرين كالآتي:


1- ليفربول 61 نقطة
2- مانشستر سيتي 48 نقطة
3- ليستر سيتي 45 نقطة
4- تشيلسي 37 نقطة
5- مانشستر يونايتد 34 نقطة
6- ولفرهامبتون 34 نقطة
7- شيفيلد يونايتد 33 نقطة
8- توتنهام 31 نقطة
9- كريستال بالاس 30
10- أرسنال 29 نقطة
11- إيفرتون 29 نقطة
12- نيوكاسل يونايتد 29 نقطة
13- ساوثامبتون 28
14- برايتون 25 نقطة
15- بيرنلي 24 نقطة
16- وست هام يونايتد 23 نقطة
17- واتفورد 23 نقطة
18- أستون فيلا 22 نقطة
19- بورنموث 20 نقطة
20- نورويتش سيتي 17 نقطة
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