ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز



لعبت أمس السبت 18 يناير 8 مباريات ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز آخرهم مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد.





نتيجة مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد أمس



واستطاع نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي أن يفوز علت نظيره نادي تشيلسي بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم أمس ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج.