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جمال بيومي: مصر لديها نفوذ بلا حدود في أفريقيا

الأحد 19/يناير/2020 - 05:41 ص
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السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي
الفجر
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أكد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر أكثر وجه مقبول بأفريقيا، وأن الأفارقة لديهم إعتزاز كبير جدا بمصر كونها تجمع بين البشرة البيضاء والبشرة السوداء، بالإضافة لدور الأزهر والكنيسة القبطية في أفريقيا.

وأضاف بيومي، خلال استضافته ببرنامج كل يوم، المذاع على فضائية، مع الإعلامي خالد أبو بكر، أن مصر لديها قبول شديد جدا بأفريقيا، لافتا إلى أن أوروبا استنزفت أفريقيا وحتى بعد انتهاء الاستعمار الأوروبي لأفريقيا مازال هناك استنزاف للثروات الأفريقية.

وأوضح  مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الدول الأوروبية تستنزف الثروات الطبيعية للدول الأفريقية ما يعوق حركة التبادل التجاري بين الدول الأفريقية وبعضها البعض بسبب وجود الدول الأوروبية كوسيط في أي تبادل تجاري.

واختتم حديثه: مصر لديها نفوذ في أفريقيا بلا حدود نظرا لمكانتها لدى الشعوب الأفريقية.
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