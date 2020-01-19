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الأهلي والوحدة.. فرسان مكة تُبعد وتُسعد

الأحد 19/يناير/2020 - 05:29 ص
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الأهلي والوحدة
الأهلي والوحدة
أمل الحلفاوي
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نجح الأهلي في تحقيق الفوز بثنائية مقابل هدف، أمام الوحدة ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.


شهد فريق الوحدة على قص شريط الأهداف للألماني ماركو مارين، صفقة النادي الجديدة، والذي ظهرت لمساته على الكرة، بعد أن تابع كرة عمر السومة ليسكنها الشباك.


ومن دربكة حدثت في منطقة الجزاء منح لاعبو الوحدة نظائرهم في الأهلي ركلة جزاء، مكنت الأهلي من تسجيل الهدف الأول.


وتراجع أداء الوحدة بشكل كبير في أواخر الشوط الثاني ليمكن الأهلي من تسجيل الهدف الثاني، بعد خطأ من حارس المرمى في امساك الكرة.


ليتأهل الأهلي على حساب الوحدة إلى دور نصف نهائي كأس الملك، في طريقه إلى اللقب رقم 14 في تاريخه.


الفريق ذاته هو من كان سببًا في إقالة برانكو ايفانكوفيتش، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، عندما خسر بنفس النتيجة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.
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