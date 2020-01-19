أسبوع التميز للألماني ماركو مارين

استطاع أهلي جدة السعودي أن يحقق فوزًا أمام نظيره الوحدة، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.







الأهلي تعاقد مع ماركو مارين جناح منتخب ألمانيا السابق،صاحب الـ 30 عام، في الخامس من شهر يناير الجاري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية قادمًا من رد ستار الصربي.





ظهور أول مميز



في أول مباراة للألماني ماركو مارين مع الأهلي استطاع أن يصنع الهدف الأول في ثلاثية الفريق أمام أبها، والتي أقيمت بعد يوم الثالث عشر من شهر يناير الجاري.