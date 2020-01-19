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حبة فوق وحبة تحت.. السوشيال ميديا ونجوم الأهلي

الأحد 19/يناير/2020 - 04:35 ص
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مواقع_السوشيال_ميديا
مواقع_السوشيال_ميديا
أحمد عبده
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أصحبت السوشيال ميديا بكل أنواعها عبء كبيراً علي نجوم الملاعب في الكرة المصرية ، خاصة وأن اللاعبيين والأندية تتابع ردود الأفعال عليها بشكل لا بأس به .


فبمجرد تذبذب متسوى لاعب تندلع السوشيال ميديا بالهجوم علي اللاعب بطريقه تثير الجدل في الراي العام وتجعل اللاعب تحت ضغط كبير ووصل الهجوم للتعدي علي اللاعب بالفاظ واسلوب يستفز مما يجعل اللاعب يتطرق للرد علي الجمهور بردود غير لائقة ويخرج بعيداً عن تركيزه في الملعب وهو الذي ظهر خلال الفترة الأخيرة.

وفي المقابل تساهم السوشيال ميديا في انشغال اللاعب بالمدح الذي يتلقاه من خلالها منذ توقيعه لنادي معين فيطالبون بإشراكه كأساسي بغض النظر عن الرؤية الفنية للمدرب وهو ما يعجل بوجود خلافات بين اللاعب والجهاز الفني، بالإضافة الى عملية المدح والتفخييم في مستوى اللاعب والذي قد يجعله يتعالى على الفريق وناديه.

ويرصد "الفجر الرياضي" التقرير التالي مجموعة من اللاعبيين الذين نالتهم السوشيال ميديا وأثرت على مستواهم: -

أحمد الشيخ
قدم أحمد الشيخ واحد من أفضل المواسم مع فريق مصر المقاصة وتصدر قائمة هدافي بطولة الدوري عام 2017 وقاد فريقه للمركز الثاني في انجاز غير مسبوق للفريق الفيومي، وبعدها انتقل الى النادي الأهلي بعد صراع بين القطبين على ضمه ولكنه فضل ارتداء التيشرت الأحمر الذي يعشقه من الطفولة.


وطالب الجمهور بإشراكه أساسياً وبالفعل انصاع المدير الفني حينئذ حسام البدري لهذه الرغبات وأشركه، وفي البداية لم يظهر "الشيخ" بالمستوى المعهود وظل مستواه في تدني حتى تمت إعارته في نهاية الموسم الى المقاصة مرة آخرى، ويبتعد لفترة عن السوشيال ميديا ليعاود التألق من جديد، وتعود الكره مرة آخرى ويطالب الجمهور بإشراكه وهو ما تحقق بالفعل ولكنه في الوقت الحالي وعلى الرغم من المشاركة أساسياً يجد هجوم كبير عليه من جانب جماهير الأهلي على السوشيال ميديا.


وليد أزارو
ضجت السوشيال ميديا منذ قدوم هداف الدوري المغربي الى النادي الأهلي، والذي لم يستغرق الكثير من الوقت ليترجم هذه الضجة الى أهداف جعلته يتصدر الدوري المصري بأكثر عدد من الأهداف للاعب أجنبي في تاريخ القلعة الحمراء.


لم يدم الأمر كثيراً ففي الموسم التالي انهالت عليه مواقع السوشيال ميديا بالهجوم بعد إضاعته العديد من الفرص السهلة خلال مشوار الأهلي في دوري الأبطال والدوري المصري وطالبت برحيله، الأمر الذي تغير 180 درجة قبل اتخاذ قرار برحيله من النادي وخرجت بـ"هشتاجات" باستمرار اللاعب.


صالح جمعة
يعد صالح جمعة هو من أكثر لاعبي النادي الأهلي الذين نالوا دعم الجماهير منذ اليوم الأول له مع القلعة الحمراء، ولكن هذا الأمر لم يستمر طويلاً فباتت السوشيال ميديا منقسمة حوله منهم من يطالب بإشراكه والتغاضي عن الأزمات التي يفتعلها، ومن ناحية آخرى يطالب البعض برحيله لخرقه مبادىء النادي الأهلي التي تأسست قبل بناء جدرانه.



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