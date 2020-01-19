ظهور نادر للحفيد الأول للفنان الراحل شكرى سرحان (صورة)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لكريم الحفيد الأول للفنان الراحل شكرى سرحان، ونجل السفير يحيى شكرى سرحان، الذى يمكث فى استراليا منذ فترة طويلة.





وظهر كريم خلال الفيديو وهو يقول فيه أنه الحفيد الأول للراحل شكرى سرحان، وأنه ولد داخل أستراليا.



وحظى الفيديو بانتشار لافت للنظر عبر السوشيال ميديا، فيما عبر الجمهور عن إعجابهم الشديد بشخصيته، كما توقفوا عند نقطة الشبه بينه وبين جده الراحل.



