متعدد الطوابق.. جراج لتخزين السيارات الجمركية بالإسكندرية (فيديو)

تتبنى وزارة النقل تنفيذ خططًا ثنائية للتطوير والاستثمار، منها إنشاء مشروعات جديدة لمواكبة المتطلبات الحالية والمستقبلية، وتنفيذ أعمال إنشاء مشروع الجراج متعدد الطوابق، في ميناء الإسكندرية بهدف تطوير قدرة الميناء واستيعابه لتخزين عدد أكبر من السيارات خاصة السيارات الجمركية.

وفيما يلي تقدم بوابة الفجر أبرز معلومات عن الجراج متعدد الطوابق: