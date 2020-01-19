صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ويوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة يوفنتوس القوية في الحصول على خدمات الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم خط وسط برشلونة وأنه يفكر في عقد صفقة تبادلية مع النادي الكتالوني.





وذكر موقع فوتبول إيطاليا أن يوفنتوس بدأ في التف كير في إغراء برشلونة بالتخلي عن لاعبه في الفترة المقبلة واقحام نجمه فيديريكو بيرنارديسكي في الصفقة.



وأفاد فوتبول إيطاليا نقلا من تقارير صحفية إيطالية عديدة بأن يوفنتوس يرغب في إحياء فكرة التعاقد مع راكيتيتش مرة أخرى.



وأشار الموقع الإيطالي إلى أن يوفنتوس حاول بالفعل عقد تلك الصفقة في الصيف الماضي لكن المفاوضات لم يكلل لها بالنجاح في النهاية.



وأكد الموقع الإيطالي أن يوفنتوس يأمل في إقناع برشلونة بفكرة الصفقة التبادلية مرة أخرى في يناير الجاري خاصة بعد تعاقد النادي الكتالوني مع كيكي سيتيين الذي تولى قيادة برشلونة بشكل رسمي خلفاً لإرنستو فالفيردي.