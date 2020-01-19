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كوتينيو يقترب من الرحيل عن بايرن ميونخ نهاية الموسم

الأحد 19/يناير/2020 - 03:45 ص
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كوتينيو
كوتينيو
ريهام عبد المحسن
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أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن البرازيلي فيليب كوتينيو نجم بايرن ميونخ الألماني أصبح قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق البافاري في الصيف المقبل والعودة إلى برشلونة إلا إذا تحسن مستواه في الدور الثاني من الموسم مما يجعل مصيره غامض.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن مصير فيليب كوتينيو حاليًا بات معلقًا، حيث من المتوقع أن تحدث تغييرات هائلة في بايرن ميونخ.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن إدارة بايرن ميونخ بقيادة المدرب المؤقت والغير المعروف نسبيًا هانسي فليك يسعون لإصلاح تشكيلة الفريق ولبقاء كوتينيو في ميونخ، حيث يحتاج النجم البرازيلي إلى تقديم المزيد في الدور الثاني من الموسم إذا كان يرغب في تحويل عقده مع الفريق البافاري.

وكشفت الصحيفة البريطانية أنه على الرغم من حدوث هبوط هائل في سعر كوتينيو في السوق في الأشهر الأخيرة إلا أنه يعمل بشكل جيد في الدوري الألماني، حيث سجل 7 أهداف وصنع 7 تمريرات في 22 مباراة مع بايرن ميونخ بالإضافة إلى فوزه بجائزة هدف الشهر في ديسمبر.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه من المنتظر إذا ما كان بايرن سيفعل خيار الشراء مقابل 120 مليون يورو في عقد كوتينيو هذا الصيف، وإذا لم يحدث ذلك، فإن عليه العودة إلى برشلونة.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مثل تشيلسي وآرسنال ومانشستر يونايتد وتوتنهام أبدت اهتمامها باللاعب.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن كوتينيو يستمتع بوقته في بايرن ميونيخ، حيث قال ذات مرة إنه يشعر بأنه يعيش وسط العائلة كما أنه تمنى الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن كيكي سيتين المدير الفني الجديد لبرشلونة يفكر في إعادة كوتينيو، حيث يراه جوهرة ثمينة في وسط الملعب.
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