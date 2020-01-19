مستشار بأكاديمية ناصر: مصر أسرع دولة حصلت على سلاح



وأضاف "الحلبي"، خلال استضافته ببرنامج المصري أفندي، مع الإعلامي محمد علي خير، على فضائية القاهرة والناس، أنه يجب أن تسبق الإستراتيجية العسكرية في التنفيذ الإستراتيجية التنموية، مؤكدا على أهمية التسليح لحماية الثروات الطبيعية.





وأوضح أن التنقيب عن البترول يحتاج وضع أمني في وجود مظلة أمنية محترفة، وهو ما فعلته مصر في حماية حقل ظهر حاليا، لافتًا إلى أن مصر أسرع دولة حصلت على سلاح، وصفقة الميسترال صفقة محترفة وحصول مصر على طائرات الرافال بهذه السرعة يؤكد احترافية مصر في التعامل مع هذه الصفقة.

قال اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن المنطقة العربية تشهد شكلًا جديدًا من التدخلات، يستهدف التأثير على شرائح السكان والهدم من الداخل بدلًا من وجود قوى عسكرية من الخارج، نظرا لتكلفتها المادية التي تؤثر على الدول.