Advertisements
Advertisements
Advertisements

حلمي طولان يكشف موقفه النهائي من ضم صلاح محسن

الأحد 19/يناير/2020 - 03:19 ص
Advertisements
صلاح محسن
صلاح محسن
أحمد عبده
Advertisements
قرر حلمي طولان المدير الفني لفريق انبي، غلق ملف التعاقد مع صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي.

وقال المدير الفني للفريق البترولي في تصريحات علي قناة اون سبورت: ان علاقتي مع اللاعب جيدة للغاية بالاعب جيده جدا وكذلك عمار حمدي لاعبي الفريق الأحمر خاصة الأخير الذي تواجد معي الموسم الماضي مع فريق الاتحاد السكندري وانا علي تواصل دائم معهم وايضا مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي ومع مدير التعاقدات أمير توفيق.

وأضاف: من الصعب التعاقد مع عمار حمدي رغم أن انضمام اللاعب ميزه لنا بالإضافة إلا أنه سيتم قيده تحت السن.
وأوضح بخصوص صلاح محسن: أنبي قام بتدعيم خط الهجوم بالتعاقد مع احمد علي مهاجم بيراميدز، والآن نبحث عن تدعيم صفوف الفريق بمراكز اخري مثل خط الوسط ونريد جناح لديه سرعات لزيادة فاعلية الخط الامامي.
وأكمل: فريقي يتبقي له مقعدين بعد التعاقد مع احمد علي علي سبيل الإعارة.
يذكر أن صلاح محسن اصبح قريب جداً من الرحيل عن الأهلي سواء بالبيع او الإعارة بعد خروج اللاعب من حسابات المدير الفني للأهلي .
Advertisements

أخبار تهمك

أحمد حسن يُهاجم اتحاد الكرة بسبب أزمة مباراة الأهلي وإنبي

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار برشلونة اليوم السبت: سيتين يختار بديل سواريز.. والبرسا يفاجئ صفقته المنتظرة وأزمة جديدة بطلها نيمار

منذ حوالي 5 ساعات

عبد الله السعيد يكشف حقيقة عرض الاهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

منذ حوالي 12 ساعة

بالتفاصيل.. هجوم مفاجئ على ملعب مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

منذ حوالي 13 ساعة

أونلاين YALLA SHOOT: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش ليفربول beIN LIVE رابط صلاح NOW

منذ حوالي 10 ساعة

عمرو أديب عن تسريب الهارب محمد علي: "في تاني منه بكرة"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

منذ حوالي 16 ساعة

تطورات جديدة في ملف أزارو وجيرالدو مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يتخذ قرار جديد بشأن رحيل وليد أزارو

منذ حوالي 9 ساعات

سنغالي جديد يعرقل رحيل وليد أزارو عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم السبت: غموض مستقبل منبوذ زيدان والصفقة المميزة تقترب من الريال.. نجم ليفربول مرشح لإرتداء قميص الملكي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف آخر ما فعله قبل وفاته

منذ حوالي 3 ساعات

ليفربول يفقد 3 لاعبين في موقعة مانشستر يونايتد

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:51 م

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

07:18 م

تطورات جديدة في ملف أزارو وجيرالدو مع الأهلي

11:26 م

سنغالي جديد يعرقل رحيل وليد أزارو عن الأهلي

08:02 م

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

02:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status