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وزارة الشباب والرياضة تنظم رحلات للأقصر وأسوان

الأحد 19/يناير/2020 - 06:28 ص
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وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
أسماء قورة
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تنظم وزارة الشباب والرياضة رحلات نايل كروز (للأقصر وأسوان)، حيث يتضمن البرنامج جولات متنوعة بالمواقع السياحية بالمحافظتين، على أن يكون الفوج الأول في الفترة من ٢٤ إلى ٢٩ يناير، والفوج الثاني في الفترة من ٢٧ يناير إلى ١ فبراير، وقيمة الاشتراك للفرد 2100 جنيه مع إحضار صورة بطاقة الرقم القومي.

وحددت الوزارة شروط التقديم بأن يكون عمر الأطفال: من سنة إلى 6 سنوات مجانا، ومن 6 سنوات الى 12 سنة 1050 جنيهًا، ومن فوق 12 سنة تذكرة كاملة 2100، مع إحضار شهادة ميلاد الطفل.

هذا، وتبدأ فعاليات البرنامج بمحافظة الأقصر حيث يتم استقبال الزوار و"ترانسفير" إلى "النايل كروز"، واستلام الغرف واﻻستراحة، وتتناول فعاليات أول أيام البرنامج زيارة البر الشرقى بالأقصر وزيارة معبد الكرنك والعودة إلى "النايل كروز" ثم يتم تنظيم جولة حرة.

وفي اليوم التالي، يتم تنظيم زيارة للبر الغربي ويضم مقابر وادي الملوك ومعبد الملكة حتشبسوت ومتحف "الألباستر" وتمثالى ممنون، والعودة إلى "النايل كروز"، والإبحار إلى هاويس اسنا، وباقى اليوم يكون استمتاع بالإبحار.

كما سيتم زيارة معبد إدفو بالحنطور، والإبحار إلى معبد كوم إمبو، والإبحار إلى أسوان والإستمتاع بحفلة تنكرية "جلابيه بارتي"، ثم استكمال المزارات بأسوان بزيارة للمدينة النوبية وبيوت النوبة، وبنهاية البرنامج يتم إستقلال القطار من أسوان للعودة للقاهرة.
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الكلمات المفتاحية

وزارة رحلات الشباب والرياضة الأقصر وأسوان

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