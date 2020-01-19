المقاولون العرب ضد الأهلي.. ماذا يفعل عماد النحاس أمام المارد الأحمر؟ (أرقام)







مواجهة قوية تجمع المقاولون العرب ضد الأهلي مساء اليوم الأحد الموافق 19 يناير 2020، على ستاد "السلام" ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم ا لحالي 2019 – 2020، ويبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل المنافسة على لقب البطولة المحلية هذا الموسم.





ويعتلي فريق الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري بالموسم الحالي، برصيد 33 نقطة جمعها من 11 انتصار متتالي، ولم يخسر أو يتعادل في أي مباراة، بينما يحتل فريق المقاولون العرب المركز الثاني في جدول ترتيب البطولة المحلية برصيد 29 نقطة، ويأمل في اسقاط المارد الأحمر واقتناص 3 نقاط جديدة للمنافسة على الصدارة ولقب البطولة.





ويقود المقاولون العرب في مباراة اليوم عماد النحاس والذي يقدم عروضًا قوية رفقة "ذئاب الجبل" هذا الموسم ونجح في الوصول بالفريق لـ"وصافة" الدوري الممتاز حتي الآن، ويسعي لمواصلة نتائجه الجيدة بتحقيق نتيجة ايجابية أمام فريقه السابق الأهلي لتأمين المركز الثاني والاستمرار في دائرة المنافسة على "الدرع" هذا الموسم.





ماذا قدم عماد النحاس مع المقاولون العرب قبل مواجهة الأهلي؟



تولي عماد النحاس تدريب فريق المقاولون العرب في 25 أكتوبر 2018، وقاد الفريق في 38 مباراة حتي الآن في مختلف البطولات، حقق 20 انتصارًا، وتعادل في 10 مباريات، وخسر 8 مباريات، سجل لاعبوه 54 هدفًا، واستقبلت شباكه 33 هدفًا.





أما في الموسم الحالي قاد "النحاس" المقاولون في 14 مباراة (13 بالدوري – 1 بكأس مصر)، فاز في 10 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراتين، سجل 20 هدفًا، واستقبلت شباكه 8 أهداف.





تاريخ مواجهات عماد النحاس ضد الأهلي:



تقابل "النحاس" مع النادي الأهلي في 8 مباريات سابقة (3 مع أسوان – 1 مع الشرقية – 1 مع الرجاء – 1 مع طنطا – 2 مع المقاولون العرب)، فاز في مباراة وحيدة وتعادل في مثلها، بينما خسر 6 مباريات، سجل لاعبوه 6 أهداف، واستقبلت شباكه 19 هدفا.





وواجه عماد النحاس خلال قيادته للمقاولون العرب، فريق الأهلي في مباراتين فاز في مباراة وخسر الأخرى.