مستشار بأكاديمية ناصر يكشف ظاهرة غريبة فعلها داعش



وأضاف "الحلبي"، خلال استضافته ببرنامج المصري أفندي، مع الإعلامي محمد علي خير، على فضائية القاهرة والناس، أن هذه الظاهرة غريبة جدًا ويجب دراستها، وهذا العدد الكبير من العناصر الإرهابية تم تجنيده عن طريق تركيا.



وأوضح المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن الهدف من انتشار تنظيم داعش هو سياسي من خلال السيطرة على ثلاثة مراكز للثقل بالعالم، أولها منطقة الشام، وهو ما تسيطر عليه تركيا من خلال تواجدها في سوريا، والثاني منطقة الخليج، التي تتمثل في الأموال والبترول وقطر هي المسيطرة عليه بتعاونها مع تركيا، والثالث منطقة شمال أفريقيا وتسعى الجماعات الإرهابية لأن يكون لها نقطة به.

قال اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن تنظيم داعش الإرهابي استطاع تجنيد 6 آلاف عنصر إرهابي من مختلف الدول الأوروبية على اختلاف الثقافات بينهم.