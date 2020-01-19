تكريم السقا ونسرين طافش في مؤتمر التميز والجودة





جاء ذلك في تصريحات خاصة ضمن فعاليات الدورة السابعة لمؤتمر التميز والجودة برئاسة مرسال إبراهيم لتكريم نجوم الفن والمجتمع في المجالات المختلفة



وقال الدكتور مرسال إبراهيم، إن دورة المؤتمر هذا العام تتناول مبادئ التميز ودورها في تقليص الهدر وتعزيز الإنتاجية وترسيخ مقومات التميز وتسليط الضوء على ضرورة انتقاء الشخصيات والشركات المتميزة في العمل وأيضا طرق التأثير الفريدة للخريطة الجينية علي الشخصيات الهامة وللوصول إلي الارتقاء الذاتي وأعلى درجات التميز والجودة في الحياة.



ومن أبرز المكرمين في المؤتمر الدولي للتميز والجودة والموسيقار العالمي عمر خيرت والاعلامي عمرو اللثي والاعلامية مها الصغير و الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر والدكتور محمود ماجد قطب حاصل علي الدكتوراه في العلوم الصيدلانية وعضو لجنه المؤتمر ومعالي وكيل مجلس النواب الدكتور السيد الشريف، والشيخة الدكتوراه هند القاسمي الإمارات والنائب مجدي مليك والدكتورة انيسة حسونة وعميد لاعبي العالم الكابتن احمد حسن والإعلامية القديرة مني عبد الغني و دكتور محمد محمود لاشين استشاري جراحة العيون بكلية الطب واستشاري الشبكية وتصحيح الابصار وتلوين العين ودكتور محمد عماد استشاري جراحات التجميل.









كرمت إدارة مؤتمر التميز والجودة الفنان احمد السقا وزوجته مها الصغير، فيما عبر السقا عن رضاه عن تجربة زوجته المذيعة مها الصغير في برنامجها الذي تقدمه على قناة "سي بي سي" مشيرًا إلى أمله أن تصبح أفضل إعلامية في الوطن العربي.وأهدى السقا تكريمه في مؤتمر التميز والجودة إلى زوجته مها الصغير التى يعتبرها بمثابة الداعم والسند له في حياته والتى تشاركه في التكريم أيضا كإعلامية متميزة.وقال الدكتور مرسال إبراهيم، إن دورة المؤتمر هذا العام تتناول مبادئ التميز ودورها في تقليص الهدر وتعزيز الإنتاجية وترسيخ مقومات التميز وتسليط الضوء على ضرورة انتقاء الشخصيات والشركات المتميزة في العمل وأيضا طرق التأثير الفريدة للخريطة الجينية علي الشخصيات الهامة وللوصول إلي الارتقاء الذاتي وأعلى درجات التميز والجودة في الحياة.ومن أبرز المكرمين في المؤتمر الدولي للتميز والجودة الموسيقار العالمي عمر خيرت والفنانة منى عبدالغنى و السورية نسرين طافش والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر والدكتور محمود ماجد قطب حاصل علي الدكتوراه في العلوم الصيدلانية وعضو لجنه المؤتمر و وكيل مجلس النواب الدكتور السيد الشريف والدكتورة انيسة حسونة.